Pesaro, tagliano la cassaforte e fanno sparire le immagini delle telecamere

Il colpo in via Fratelli Bandiera. Una banda di professionisti arrivati con un flessibile. Altro furto in un garage in via Nanterre. Indaga la Polizia

PESARO – Tagliano la cassaforte e si portano via l’hard disk dove sono contenute le immagini delle telecamere attivate dall’allarme.

È il secondo caso in pochi giorni, segno che si tratta di ladri professionisti. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì(12 agosto), in via Fratelli Bandiera. Due volanti della Polizia si sono precipitate sul posto.

Secondo la ricostruzione, i malviventi sono entrati da una portafinestra secondaria, sul retro dell’abitazione. È scattato l’allarme ma i ladri, professionisti, sono riusciti a disattivarlo poco dopo. Dopo aver messo tutto sotto sopra sono riusciti a trovare la cassaforte. Con loro avevano una smerigliatrice, segno che sapevano che in casa c’era la cassaforte e l’hanno quindi tagliata sul posto.



Una volta aperta ne hanno preso tutto il contenuto: contanti, orologi e gioielli per un valore ancora da quantificare ma sicuramente superiore ai 10 mila euro. I malviventi, prima di andarsene, hanno voluto cancellare le tracce della loro presenza. L’allarme era dotato di telecamere a circuito interno che hanno ripreso le fasi del furto. Ma, oltre ad averlo manomesso, i banditi hanno portato via l’hard disk che conteneva le immagini in modo da non farsi riconoscere. Le indagini sono in corso. Sul posto anche la polizia scientifica.



Altro furto intorno alle 20,45 quando la Volante della Polizia è intervenuta in via Nanterre, dove i ladri hanno forzato la basculante di un garage da cui hanno rubato tre bici elettriche.



Solo un paio di giorni fa i ladri avevano colpito sulla panoramica San Bartolo tagliando la cassaforte con un flessibile, portando via un lauto bottino.