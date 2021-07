Pesaro, gli tagliano la gomma dell’auto per distrarlo e gli rubano il portafogli

PESARO – Taglia le gomme a un’auto per distrarre il proprietario e mettere a segno un furto.



La polizia giovedì sera è intervenuta con la volante nella zona dell’Iper Conad per un furto. Un cliente del supermercato è tornato al parcheggio ed è stato subito avvisato che la sua auto aveva una gomma bucata. L’uomo è sceso e ha immediatamente cercato di cambiare la ruota con quella di scorta del bagagliaio. Sono stati attimi fatali perché mentre il signore si destreggiava per estrarre crick e gomma, gli hanno rubato dall’abitacolo guida il portafogli con documenti, carte bancomat e di credito e soldi.

Un furto con destrezza che i ladri hanno messo a segno seguendo un copione preciso: provocare un danno alla macchina per distrarre il suo conducente e rubare quanto si poteva. L’uomo ha denunciato tutto alla Polizia che ora sta portando avanti le indagini. Verranno visionate anche le telecamere di videosorveglianza per cercare di individuare il responsabile o i responsabili. La polizia raccomanda massima attenzione perché la modalità potrebbe essere replicata anche in altri luoghi e circostanze, un copione sempre valido per i ladri.