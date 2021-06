Pesaro, tagliano la cassaforte e rubano i gioielli: colpo grosso a Vismara

I ladri hanno portato via oro per un valore di 10mila euro. Altro furto in viale della Vittoria: anche qui prelevato oro dai cassetti

PESARO – Ladri a caccia di oro. Professionisti organizzati, tagliano la cassaforte e si prendono il malloppo.



Martedì mattina, primo giugno, la Volante della Polizia è intervenuta in una abitazione a Vismara dove i proprietari di casa, al rientro, si sono accorti dell’intrusione dei ladri. Malviventi che avevano preparato il colpo. Infatti, una volta entrati tramite l’effrazione di una portafinestra, si sono diretti verso la cassaforte e grazie una smerigliatrice l’hanno aperta sul posto portando via tutti i monili d’oro. Si parla di circa 10mila euro di valore. La casa non aveva allarme, la Polizia sta ascoltando i vicini di casa nell’eventualità che qualcuno possa aver visto qualcosa o movimenti sospetti.



E sempre nella giornata di martedì un altro furto in un’abitazione in viale della Vittoria, zona centrale. I ladri sono entrati dalla porta principale, forzando l’ingresso, poi approfittando dell’assenza dei proprietari hanno rovistato nelle stanze, rubando gioielli che erano custoditi in camera da letto.