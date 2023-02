Pesaro, svolta nell’omicidio di Pierpaolo: individuato in Romania il presunto killer

PESARO – Svolta nell’omicidio di Pierpaolo Panzieri. Il presunto killer è stato individuato in Romania, dove aveva tentato di scappare. Si tratta di Michael Alessandrini, 30 anni di Pesaro.

Secondo fonti investigative, gli agenti romeni non avrebbero ancora il mandato di cattura e sarebbero in attesa dell’atto dai colleghi italiani per formalizzare un provvedimento cautelare.

Pierpaolo Panzieri

La polizia aveva stretto il cerchio su un trentenne, che aveva cenato con la vittima prima di accoltellarlo svariate volte alla schiena e al collo.

La pista seguita era quella di un amico, trentenne, probabilmente ludopatico con problemi psichici. Da chiarire dinamica e il movente.

Le tracce degli spostamenti del ragazzo hanno portato gli inquirenti fino in Romania per rintracciarlo ed emettere il fermo di indiziato di delitto. Era fuggito con l’auto di famiglia e aveva superato il confine. Avrebbe portato con sé il cellulare della vittima.

(aggiornamento alle ore 15.30)