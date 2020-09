Pesaro, superate le 21 mila persone in quarantena da inizio pandemia

PESARO – Persone in quarantena, superate le 20 mila. A renderlo noto è Elisabetta Esposto, direttore del distretto sanitario di Pesaro. «Oggi abbiamo superato dall’inizio dell’epidemia nella Provincia di Pesaro ed Urbino 21.000 cittadini posti in quarantena (il 14 agosto eravamo a 20.000)».

Si aggiunge che «sono 715 i cittadini attualmente in isolamento domiciliare, di questi 168 sono positivi e di questi 72 sintomatici».



Un lavoro enorme anche per tracciare le persone perché in quarantena ci sono anche i contatti stretti delle persone con il covid e dunque non sono tutti positivi fortunatamente. Tutte persone che sono state chiamate una ad una.

Intanto altri insegnanti e personale Ata di altri 4 Istituti hanno partecipato allo screening sanitario.

Anche la Casa della Salute di Montecchio è impegnata ad effettuare i test sierologici a favore del personale delle scuole.