Pesaro, studentesse picchiate davanti a scuola da alcune coetanee

PESARO – Picchiate davanti a scuola. Due 15enni si sono presentate al Campus e hanno aspettato due ragazzine coetanee che frequentano il Liceo Mamiani. Una volta individuate si sono avvicinate e sono partite le mani. Una spedizione punitiva per un conto in sospeso, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma probabilmente legato a un gossip e a degli insulti non graditi. Sul posto c’erano vari testimoni che hanno subito dato l’allarme, tanto che sono intervenute due pattuglie dei carabinieri. Ma delle ragazze non c’era più traccia. Una delle vittime si è recata in ospedale per un controllo e ha riportato qualche giorno di prognosi.

Non è ancora chiaro se verranno sporte denunce, ma le giovani hanno fornito delle descrizioni di chi le ha aggredite. E il cerchio si stringerebbe su due ragazzine dell’Istituto Alberghiero. La motivazione sarebbe futile.