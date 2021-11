PESARO – Minacce al Prof, scatta la denuncia per uno studente di 16 anni. Poi i danneggiamenti con un coetaneo.

Giovedì il ragazzo che frequenta l’Istituto Benelli è stato ripreso da un docente che lo ha invitato a tenere un comportamento più corretto altrimenti gli avrebbe messo una nota disciplinare. Il giovane ha reagito malamente e ha iniziato a minacciare il prof con frasi come «Ti ammazzo» e ancora «Ti taglio le gambe se mi metti la nota».



La cosa non è passata inosservata, ma subito dopo c’è stato un altro episodio. Il 16enne, assieme a un coetaneo, ha preso un estintore e lo ha svuotato nei corridoi dell’Istituto. Sono stati chiamati i carabinieri che hanno quindi denunciato il primo per minacce al prof e per i danneggiamenti e il coetaneo solamente per i danni provocati dall’estintore.

Da quanto appreso lo studente farebbe parte della baby gang di Piazza Redi e ha precedenti per danneggiamenti e piccoli furti. Il tutto è accaduto all’indomani del caso del professore colpito da un pugno in faccia da uno dei suoi studenti, anche lui denunciato alla procura dei minori.