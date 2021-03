Pesaro, stress genitoriale da convivenza forzata: ecco un sostegno alle famiglie

Casi in aumento di burnout parentale, il Comune propone consulenze professionali gratuite per sostenere padri e madri

PESARO – Esaurimento da convivenza forzata, il centro per le Famiglie di Pesaro e Gabicce Mare potenzia i suoi servizi per sostenere i genitori a rischio di “parental burnout”.

Non più casi isolati ma una tendenza che l’Amministrazione ha percepito e a cui intende dar risposta «incrementando l’impiego di psicologi esperti del Centro per le Famiglie, riducendo ancor più le liste d’attesta e consentendo una risposta immediata all’esigenza manifestata dalle famiglie di essere ascoltate, accolte e sostenute» commenta Sara Mengucci, assessore alla Solidarietà che aggiunge: «Sono richieste in continuo aumento a cui vogliamo andare incontro, rafforzando il sostegno alla genitorialità, anche a distanza, attraverso l’impegno immediato e autorevole dei professionisti del Centro».

La pandemia ha imposto a molti genitori una convivenza forzata con i propri figli e sono tanti i padri e le madri a dirsi esausti, a provare un senso di esaurimento dato anche dall’isolamento sociale e dal distacco fisico forzato dal mondo, dalle abitudini, dallo sport, dalle situazioni conviviali e ludiche. Sintomi che possono condurre, nei casi limite, al “burnout genitoriale”, una sindrome da esaurimento caratterizzata da tre elementi: sensazione di perdita di energie sufficienti per svolgere i compiti quotidiani; una sorta di distacco emotivo nei confronti dei figli; la sensazione di essere un genitore inefficace o incapace.

«Si parla di tale sindrome nei casi limite – spiega la dottoressa Barbara Pasini, psicologa-psicoterapeuta coordinatrice del Centro per le Famiglie dell’ATS n.1 di Pesaro e Gabicce mare -, ma sono numerosi i genitori che ogni giorno si rivolgono ai professionisti della salute, medici e psicologi, chiedendo sostegno per fare fronte a una quotidianità difficile da organizzare, sostenere e sopportare e per individuare gli strumenti per aiutare i figli a superare questo periodo difficile e alienante».

I genitori interessati possono prenotare un appuntamento contattando il Centro per le Famiglie tramite mail, scrivendo a posta.famiglia@comune.pesaro.pu.it; o telefonicamente contattando i numeri 0721.387384 – 351.9701317 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e il mercoledì dalle 15 alle 18.