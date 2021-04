Pesaro, street food in via Calata Caio Duilio: la banchina del porto diventa gustosa

L'idea dell'assessore Frenquellucci per stimolare attività all'aperto in linea con il distanziamento. Bando in arrivo

PESARO – La via del cibo di strada, lungo la banchina del porto di calata Caio Duilio. Lo Street Food al Porto di Pesaro, è una delle iniziative promosse del Comune di Pesaro, per valorizzare l’area portuale e incentivare la frequentazione di cittadini e turisti. La Giunta ha approvato la pubblicazione di un avviso pubblico per l’assegnazione temporanea stagionale per esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande lungo la calata Caio Duilio. Il bando verrà pubblicato nei prossimi giorni sull’Albo Pretorio del Comune di Pesaro, per fare domanda ci sarà tempo fino al 20 maggio 2021.

«L’idea – spiega l’assessore alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci – è quella di valorizzare uno dei luoghi della tradizione pesarese: la storica banchina del nostro Porto, animato ogni mattina dai banchi della vendita del pescato. Sappiamo bene che a causa della pandemia è necessario organizzare e privilegiare attività che si svolgono all’aperto, in ampi spazi, per rispettare il distanziamento sociale. Qualche anno fa lungo la calata Caio Duilio è stato predisposto uno spazio coperto per la vendita di prodotti ittici da parte dei pescatori. Spazio che, dal punto di vista sociale, ha rivitalizzato l’ambito portuale e che va valorizzato con altre iniziative, come quello dello Street Food durante le ore pomeridiane, dalle 16 alle 22 (l’orario può variare a seconda delle restrizioni Covid-19, comunque non si potrà andare oltre le ore 23 ndr)».

L’iniziativa fa parte di un progetto che punta alla valorizzazione di un luogo storico della città, attraverso la riscoperta dei luoghi e della cucina della tradizione.