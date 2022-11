Pesaro, strade colabrodo dopo i lavori della fibra. Redaelli e Angelini: «Il Comune faccia presto»

PESARO – Strade colabrodo, il consigliere Comunale Michele Redaelli ed il consigliere di Quartiere Gabriele Angelini chiedono uno sprint nei lavori.

«Le strade di alcuni quartieri sono ridotte a colabrodo e troppi tratti sono in attesa del ripristino dopo i lavori di posa della fibra. Serve maggiore velocità e qualità nei lavori e non i tempi biblici a cui siamo tristemente abituati. Chiediamo che l’Amministrazione acceleri e faccia il possibile perché queste attività vengano calendarizzate ed ultimate al più presto».

Redaelli precisa: «Ho avuto modo di raccogliere le segnalazioni di tanti pesaresi e di verificare di persona. In particolare, in questi giorni, insieme al consigliere di quartiere di Ascoltiamo Pesaro Gabriele Angelini, abbiamo mappato la zona di Soria dove ancora molte strade sono in lista d’attesa.

In alcune vie la situazione si è sbloccata e finalmente vediamo le asfaltature ma è ancora lungo l’elenco dei tratti mancanti. Parliamo per esempio di Via Redipuglia, Via IV Novembre, Via Agostini, Via Fedeli, Via Nobiliore, Via Ondedei, Via Lungofoglia Caboto, Via Hermada, Via Rigoni e Via Vittorio Veneto. In quest’ultima il taglio per gli scavi è stato fatto più volte lasciando il manto stradale rovinato in più punti. Nel Quartiere 9 la situazione è simile anche nelle zone di Tombaccia e Santa Maria delle Fabbrecce, e lo stesso vale, a macchia di leopardo, un po’ per tutto il territorio comunale».

L’assessore competente ha assicurato il massimo impegno. «La nostra richiesta ed il nostro auspicio è che, meteo permettendo, i ripristini nella zona di Soria possano essere ultimati entro la fine dell’anno – sappiamo bene che la situazione è articolata per varie ragioni, però ormai è passato davvero tanto tempo dai lavori di posa della fibra, in alcuni casi parliamo di due anni. Non è serio che la società che se ne occupa e che ha il dovere di eseguire i ripristini non l’abbia ancora fatto».