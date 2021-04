Pesaro, in strada con il machete: panico a Vismara

PESARO – In strada con un machete in mano mentre borbottava tra sè e sè. Panico e preoccupazione in via Velino, a Vismara.

Giovedì sera (8 aprile) alle 19 alcuni passanti hanno visto il giovane con il coltello di circa 20 centimetri ha visto e hanno chiamato la polizia. Quando sono arrivati gli agenti, il ventenne era già rientrato in casa.



Gli agenti hanno bussato per chiedere al giovane di uscire. Qui si è scatenato il panico perchè il ragazzo farfugliando frasi incomprensibili e minacce chiare ha aggredito i poliziotti. È stata chiamata un’ambulanza del 118 per il ricovero ospedaliero con richiesta di trattamento sanitario obbligatorio.



Il giovane è stato denunciato a piede libero. Solo tre giorni fa, lo stesso giovane aveva dato in escandescenza in un supermercato della Torraccia.