Pesaro, Statale chiusa sei settimane per la demolizione del ponte di via Lamarca

Ecco le strade alternative da percorrere durante la ricostruzione del cavalcavia tra via Cavallotti e via Kolbe

PESARO – Demolizione e ricostruzione del ponte di via Lamarca, chiude la Statale.

Da lunedì 4 maggio 2020, per circa 6 settimane, la strada Statale 16 sarà interrotta nel tratto compreso tra via Cavallotti e via Kolbe, per i lavori di demolizione e ricostruzione del cavalcavia.

Sulla struttura di via La Marca sono state rilevate criticità e per questo la portata è stata ridotta a 32 tonnellate per senso di marcia.

A causa della chiusura, verranno apportate alcune modifiche alla circolazione: i veicoli che si sposteranno tra Pesaro e Fano dovranno utilizzare la strada panoramica Ardizio.

La deviazione in via Cavallotti

In alternativa è consigliato anche l’utilizzo dell’autostrada. L’utilizzo di Via Kolbe, come passaggio di veicoli in alternativa alla Statale 16 per andare da Fano a Pesaro e viceversa è consentito solo per le forze dell’ordine, i mezzi di soccorso ed emergenza, i mezzi di trasporto pubblico e i residenti.