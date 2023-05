Pesaro, tutto pronto per la stagione balneare: valida l’ordinanza della Guardia Costiera sulla sicurezza

PESARO – Stagione balneare, resta sempre valida l’ordinanza della guardia costiera sulla sicurezza.

Il Comandante della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Pesaro, Claudia Di Lucca, unitamente al personale degli Uffici Marittimi dipendenti di Fano, Gabicce Mare e Marotta, ha incontrato i rappresentanti dei Comuni rivieraschi della Provincia di Pesaro e Urbino.

L’incontro, tenutosi in prossimità dell’inizio della stagione balneare, ha rimarcato l’importanza della sinergia istituzionale tra gli Enti Civici di Pesaro, Fano, Gabicce e Mondolfo e la Guardia Costiera che ha confermato la validità dell’Ordinanza di sicurezza balneare, in vigore dal 2019, quale strumento che si pone al servizio del cittadino per garantire la sicurezza degli usi pubblici del mare in un periodo così intenso come quello estivo.



Nel corso della riunione si è richiamata, in particolare, l’importanza ai fini della sicurezza della balneazione e della vita umana in mare sia della presenza di tutti i segnalamenti previsti dall’ordinanza di sicurezza balneare nonché dei cartelli monitori di pericolo e del servizio di salvataggio, anche sulle spiagge libere del litorale.



L’Ordinanza di Sicurezza Balneare nr. 18/2019 è consultabile e scaricabile nella pagina ordinanze del sito internet istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it/pesaro/Pages/ordinanze.aspx