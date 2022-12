Pesaro, sputi e spinte ai carabinieri dopo aver terrorizzato i clienti di un locale: arrestato

Un albanese di 36 anni, con precedenti, ha dato in escandescenze e non accennava a calmarsi. Portato in caserma

PESARO – Serata di paura in un locale pesarese. Un uomo ha dato in escandescenze e ha infastidito clienti e personale del locale in zona mare. Un cittadino albanese di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo avere seminato il panico.

L’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, ha cominciato a disturbare i camerieri, ma anche i clienti e gli avventori dello Zanzibar, fino a terrorizzarli, tanto da dovere spingere il titolare a chiamare le forze dell’ordine. Per i clienti, impietriti, un sospiro di sollievo vedere le divise.

Il Nucleo operativo radiomobile, intervenuto intorno alle 23, ha tentato di riportare alla calma il 36enne che alla vista dei carabinieri si è ulteriormente alterato. Ha iniziato a sputare, mordere, strattonare e minacciare i militari di fronte ai presenti. L’albanese, già noto alla polizia, ha rifiutato di farsi identificare. A quel punto i militari lo hanno ammanettato e coperto con una mascherina in volto per non consentire all’uomo di continuare a sputare. Il 36enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e portato in caserma.