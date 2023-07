PESARO – Sulla spiaggia pesarese appare una svastica nazista. Il simbolo è stato immortalato in un video sulla pagina Instagram Welcome to Pesre tra l’indignazione e lo stupore dei presenti.

La matrice non è chiara ma la svastica era contenuta in un ampio cerchio disegnato sulla sabbia con tanto di scritta inneggiante alle “SS” naziste. Qualche testimone parlava di ragazzini, ma è tutto molto fumoso.

Il video ha fatto il giro del web e lo sdegno è stato fortissimo.