Pesaro, otto spettacoli per il 75° Festival di arte drammatica

PESARO – Otto spettacoli, il dramma va in scena. Si terrà a Pesaro dal 17 al 31 ottobre la 75esima edizione del Festival Nazionale d’Arte Drammatica. In programma otto spettacoli in concorso, due per ragazzi, due fuori concorso ed iniziative collaterali quali la mostra fotografica del GAD 2021 curata dal Fotoclub Pesaro, la presentazione di due volumi dedicati uno ad Eva Franchi e l’altro alla storia del Festival, il Laboratorio Maschera bianca. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 30 ottobre alle 10 al Teatro Sperimentale. Il presidente di giuria sarà Massimiliano Giacometti del Teatro Villaggio Indipendente, vincitore per due volte del premio di migliore regista al Festival.

Sabato 8 ottobre alle 18 nella Piccola Galleria Comunale sarà inaugurata la mostra GAD 2021, le immagini più belle e, a seguire, si terrà la presentazione del volume Seminar teatro al vento di Pesaro dedicato alla storica Direttrice artistica del Festival Eva Franchi, curato da Giovanni Paccapelo per la collana Teatro di Marca edita da Metauro Edizioni.

Questo il calendario dei titoli in concorso al 75° GAD, tutti in programma al Teatro Sperimentale alle 21: giovedì 20 ottobre la APS Compagnia dell’Orso di Lonigo proporrà Trappola per un uomo solo, di Robert Thomas; venerdì 21 ottobre la Compagnia L’Eclissi di Salerno presenterà L’acquario di Claudio Grattacaso; sabato 22 ottobre L’Archibugio Compagnia Teatrale di Lonigo metterà in scena Cyrano di Bergerac di Edmond Rostand; domenica 23 ottobre il GAD Città di Trento ha in programma Qualcuno volò sul nido del cuculo di Dale Wassermann; mercoledì 26 ottobre l’Accademia dei Riuniti di Umbertide darà vita a Tom, Dick, Harry di Michel e Ray Cooney; giovedì 27 ottobre la Compagnia dell’Anello APS di Forlì partecipa con A. A. Aspiranti assassini di Francesco Lezza; venerdì 28 ottobre la Compagnia Teatrale La Betulla di Nave porta al Festival Il gioco delle parti di Luigi Pirandello; sabato 29 ottobre la Compagnia Calandra di Tuglie partecipa con Don Chisciotte Sancio Panza di Miguel De Cervantes, riadattato da Luigi Scorrano

Due sono gli spettacoli nel cartellone dell’11° GAD Festival Ragazzi al Teatro Sperimentale: lunedì 17 ottobre alle 11 Roberto Mercadini presenterà Orlando Furioso; martedì 25 ottobre doppio appuntamento alle 11 e alle 21 con Cattivi bambini di Nicholas Ciuferri.

Due anche gli spettacoli fuori concorso, in programma alle 21 negli ultimi giorni della manifestazione. Domenica 30 ottobre al Teatro Sperimentale Renata, nel canto la mia vita, spettacolo che celebra il centenario della nascita della cantante lirica pesarese Renata Tebaldi. Testi e regia sono di Clio Gaudenzi, Alfredo Corno e Orchestra Olimpia. In scena l’attrice Clio Gaudenzi e la cantante Valentina Mastrangelo, con musiche eseguite dall’Orchestra Olimpia diretta da Francesca Perrotta. Lunedì 31 ottobre alla Chiesa dell’Annunziata Quella notte all’idroscalo, testo di Carlo Selmi vincitore del Premio Antonio Conti 2021, messo in scena dalla Compagnia SPQM di Roma.

Venerdì 14 ottobre alle 18 nella Chiesa dell’Annunziata sarà presentato il volume La storia del GAD, curato da Giovanni Paccapelo per la collana Quaderni Pesaresi pubblicata da Melchiorri Edizioni. Sabato 22 ottobre alle 9 al Teatro della Piccola Ribalta si terrà il Laboratorio Maschera bianca, nel corso del quale Alessandra Ceccarelli e Federico Gargagliano insegneranno ai partecipanti la tecnica di costruzione di una maschera della Commedia dell’Arte. Per info e iscrizioni: amici.prosa@festivalgadpesaro.it; tel. 0721 64311 (dal lunedì al giovedì, dalle 16 alle 18). – 340.2932115.

In occasione della presentazione del 75° GAD, sono stati annunciati i vincitori del premio drammaturgico Antonio Conti 2022, organizzato dal Circolo di Lettura sulla drammaturgia italiana contemporanea dell’Associazione, così come deciso dalla giuria presieduta da Michele Pagliaroni, affiancato da Aureliano Delisi e Pierfrancesco Giannangeli. Nella categoria ‘Già rappresentati’, si è aggiudicata il premio La presente assenza di Barbara Massa; nella categoria ‘Mai rappresentati Under 35’, il premio va a Si sta come di notte sui cavi elettrici i funamboli di Virginia Risso; nella categoria ‘Mai rappresentati over 35’, viene premiato Guernica di Federico Latini.

Il Festival Nazionale d’Arte Drammatica si attua con il sostegno di Comune di Pesaro, Ministero della Cultura, Regione Marche, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Camera di Commercio delle Marche.

Abbonamenti

dal 12 ottobre rinnovo e vendita nuovi abbonamenti (9 spettacoli) al botteghino del Teatro Sperimentale dal martedì al sabato con orario 17.00 – 19.30. Prezzo: € 80 (€ 60 per soci e under 20; € 40 per Istituti scolastici soci)

Biglietti

dal 19 ottobre vendita biglietti per i singoli spettacoli al Teatro Sperimentale e alla Chiesa dell’Annunziata. Al botteghino del Teatro Sperimentale dal martedì al sabato con orario 17.00 – 19.30 e solo nel giorno dello spettacolo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 20.00. Prezzi: € 12 euro (€ 10 euro per soci e under 20; € 7 euro per Istituti scolastici soci). Spettacolo Renata, nel canto la mia vita: € 15 (soci e under 20; € 12, Istituti Scolastici soci € 8). I biglietti sono in vendita anche su www.vivaticket.it

Info: tel. 0721.387548 – www.festivalgadpesaro.it