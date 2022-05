Pesaro, spedizione punitiva: due ragazzi pestati al campus scolastico

PESARO – Mattinata di paura al campus, dove un gruppo di almeno sei extracomunitari ha aggredito due studenti.

Non si conoscono le motivazioni che hanno spinto la banda all’ignobile gesto, ma pare che tutto sia legato a conti in sospeso per motivi di droga. La prima vittima del pestaggio è stato un giovane studente dell’IPSIA Benelli. Il ragazzo è stato violentemente picchiato rendendo necessario il trasporto in ospedale.



Ma la mattina non è finita lì. Gli aguzzini si sono spostati al liceo scientifico per aggredire un altro studente. A nulla è valso il tentativo del ragazzo di nascondersi dentro la scuola, perché è stato comunque seguito e picchiato davanti a tutti. Indagano i carabinieri.