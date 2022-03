Pesaro, spavento per un’anziana che si era allontanata

PESARO – Le ricerche e lo spavento per un’anziana che si era allontanata di casa nel pomeriggio di mercoledì.

Si tratta di una signora di circa 80 anni affetta da demenza senile. Intorno alle 16 si è allontanata da casa. Una donna che spesso si reca nella sua abitazione per andarla a trovare si è accorta e ha dato l’allarme ai figli. I familiari quindi hanno allertato subito il 112 ed è scattato il dispositivo ricerca persone.



Sono stati minuti frenetici di ricerca finché gli agenti della volante della Questura di Pesaro hanno rintracciato la anziana in centro storico. La donna appariva frastornata, confusa e disorientata. E soprattutto molto infreddolita perché era uscita di casa senza giubbotto.



Un poliziotto della Volante allora le ha dato il suo giaccone così da poterla scaldare e riparare dal freddo. La signora è stata riaffidata ai figli è riportata quindi a casa. Tutto bene quel che finisce bene, solo un grande spavento.