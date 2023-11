Pesaro, vende la droga in macchina: arrestato 50enne

PESARO – Il passaggio di droga in macchina, arrestato 50enne pesarese.

Prosegue l’attività della polizia di Stato per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, in particolare la cocaina, ossia la sostanza che “allieta” i fine settimana dei tanti giovani, e anche meno giovani, che frequentano la movida di questa città.

In tale contesto la Squadra Mobile della Questura di Pesaro nella giornata di sabato scorso (25 novembre), proprio di fronte ad un noto bar/pasticceria nel quartiere di Pantano, osservava un incontro tra un cinquantenne pesarese, già noto in quanto in precedenza tratto in arresto e poi condannato per reati inerenti gli stupefacenti, e un altro uomo, più grande di qualche anno, che saliva, per qualche istante all’interno dell’auto.

Il breve incontro in auto faceva ritenere agli investigatori di aver osservato uno scambio droga denaro. Pertanto, intervenivano bloccando sia l’auto del pregiudicato che stava ripartendo sia l’altro soggetto che stava raggiungendo il suo mezzo.

Quest’ultimo veniva subito trovato in possesso di due dosi di cocaina del peso di 2,6 grammi. La perquisizione del cinquantenne consentiva, invece, di rinvenire e sequestrare altre quattro dosi, due da circa un grammo e due da circa 5 grammi ognuna, per un peso totale di circa 12 grammi, dosi che sicuramente lo stesso era in procinto di cedere ad altri suoi clienti, nonché la somma di euro 560.



L’intervento, che creava sorpresa e stupore sia tra la gente che stava transitando con i loro veicoli sulla strada, trafficata, sia ai residenti, avveniva nel momento in cui dal cielo stava cadendo una forte nevicata.

Le operazioni di perquisizione venivano estese alle abitazioni nella disponibilità dell’uomo e portavano al rinvenimento circa 40 grammi di cocaina, nonché tutto l’occorrente per la suddivisione e il confezionamento delle dosi da cedere ai clienti, oltre ad altri 1.200 euro che si ritengono anch’essi provento dell’illecita attività di spaccio.

Per quanto sopra l’uomo è stato arrestato in flagranza del reato di spaccio e per quella della detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ristretto, su disposizione del P.M. di turno, vista anche la recidiva specifica, presso la locale Casa Circondariale.

Il GIP del Tribunale di Pesaro ha convalidato l’arresto dell’uomo disponendo nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.