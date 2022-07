Pesaro, spacciatore con tre arresti alle spalle espulso ed accompagnato alla frontiera

PESARO – Spacciatore pericoloso espulso. Il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Pesaro e Urbino ha eseguito un decreto di accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore Raffaele Clemente nei confronti di un cittadino albanese, pluripregiudicato, a carico del quale il Prefetto aveva emesso un decreto di espulsione.

Si tratta di un soggetto dedito al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, più volte condannato dal Tribunale di Pesaro per plurime violazioni della disciplina sugli stupefacenti. L’uomo, entrato in Italia nel 2002, veniva espulso una prima volta nel 2008 a seguito delle condanne per spaccio di stupefacenti. Dopo aver contratto matrimonio con una cittadina italiana, faceva nuovamente ingresso in Italia, riprendendo la sua attività delinquenziale. È stato, infatti, arrestato in tre distinte occasioni, anche per il possesso di rilevanti quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, una delle quali durante l’espiazione di una delle pene a lui comminate.

Dopo aver scontato una condanna complessiva a 6 anni di reclusione, era stato scarcerato nel 2019 e, poiché ritenuto persona socialmente pericolosa, veniva decretata la sua espulsione dal territorio nazionale, misura non seguita dall’accompagnamento in frontiera per mancanza del passaporto.

Quando il cittadino albanese ha presentato l’ennesima istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno, il Questore di Pesaro e Urbino la ha rigettata, avviando la procedura di espulsione che veniva eseguita, previa convalida da parte del Giudice di Pace di Pesaro, mediante l’accompagnamento alla frontiera aerea di Bologna, con destinazione Tirana.

L’operazione si inserisce nel contesto delle direttive del Neo Questore Raffaele Clemente, di impulso e di attenzione alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in tutte le sue componenti.