Pesaro, spacca il vetro dell’auto e prende a pugni l’ex, arrestato

PESARO – Pedinamenti, minacce fino alla sera in cui l’ha aspettata davanti casa e l’ha presa a pugni. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un senegalese di 43 anni, visti i maltrattamenti nei confronti della ex, senegalese di 33 anni residente a Tavullia.



Un matrimonio difficile in cui lui, secondo le ricostruzioni dell’indagine, la maltrattava e picchiava. Una volta l’aveva presa a schiaffi sul luogo di lavoro, e in una occasione l’aveva afferrata per la gola come per strozzarla. Una presa molto forte tanto che lei era svenuta e solo grazie a un vicino di casa è stata rianimata e portata in ospedale per le cure del caso. Poi lei ha trovato il coraggio di dire basta e rompere il matrimonio.



Lui, nonostante una nuova fidanzata, ha continuato a pedinare e minacciare la ex. Si faceva trovare spesso sotto casa di lei, o nei luoghi che frequentava. Il tutto ha causato uno stato d’ansia e apprensione nella donna, fino alla nottata del 1 agosto. Lei stava rientrando a casa con l’auto quando lui l’ha aggredita violentemente. Con un pugno ha spaccato il vetro dell’utilitaria e ha iniziato a colpirla con dei pugni. Per fortuna la donna era in auto ed è riuscita ad accelerare e divincolarsi dalla morsa dell’uomo. È finita in ospedale per farsi medicare dopo i violenti pugni e ha denunciato tutto ai carabinieri. I militari hanno protetto lei e raccolto elementi solidi tanto che il giudice ha disposto il carcere per l’ex marito violento. Sono andati a prenderlo per trasferirlo a Villa Fastiggi.