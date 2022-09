Pesaro, sotto casa dei genitori nonostante il divieto di avvicinarsi dopo i maltrattamenti: arrestato

PESARO – Va sotto casa dei genitori per chiedere soldi, ma viola il divieto di avvicinarsi alla casa familiare. Arrestato.

È la storia di un 31enne pesarese, disoccupato, che è sotto processo per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori. Ma è accusato anche di estorsione perchè chiedeva con insistenza dei soldi. Si tratta del suo bancomat che ha lasciato in gestione ai genitori in quanto era solito spendere i soldi in alcool e droga.

L’altra notte il 31enne si è recato a casa dei genitori verso le 2 per chiedere soldi. I genitori hanno chiamato la polizia perché il giovane era su di giri e hanno avuto paura.

Sul posto è arrivata la volante della Polizia che non ha potuto far altro che arrestare il 31enne per non aver osservato la misura dell’allontanamento dalla casa familiare. In quel contesto avrebbe anche reagito ai poliziotti, motivo per cui è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale. È stato portato in questura dove è intervenuto il 118 per calmarlo.

Non è stata applicata alcuna misura cautelare.