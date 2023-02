Danneggia l’auto parcheggiata nel passo carraio abusivo: denunciato 60enne

PESARO – Parcheggia l’auto in zona via Milano ed entra in un negozio. Ma poco dopo un uomo sulla sessantina chiede di spostarla perché era sul passo carrabile. La ragazza, pesarese, ha risposto che avrebbe finito di servirsi nel negozio e sarebbe uscita a spostarla.



Ma qui, l’uomo ha perso la pazienza e avrebbe detto alla giovane: «Se non ti sbrighi ti faccio vedere io cosa succede». Dalle parole ai fatti il passo è stato breve. Così è uscito e ha tagliato il cappotto dell’auto e l’avrebbe anche strisciata. La giovane ha chiamato la polizia che è intervenuta e ha provveduto ai controlli. Il passo carrabile millantato dal sessantenne pesare era abusivo, mai denunciato al comune di Pesaro, dunque irregolare.

La giovane ha quindi sporto denuncia per danneggiamenti, reato di cui dovrà rispondere il pesarese.