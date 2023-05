Pesaro, il Soroptimist adotta le api dell’oasi di via Barsanti e inaugura un’arnia Top bar

PESARO – Saving bees, salviamo le api: da tempo il Soroptimist è impegnato a livello nazionale in una campagna di sensibilizzazione che ha portato il Club Pesaro ad adottare le api dell’oasi di via Barsanti e dell’area florovivaistica. Sabato 20 maggio, giornata mondiale delle api, il Soroptimist ha organizzato una mattinata speciale in collaborazione con la Provincia.



Un giorno ideale per lanciare un appello per la sopravvivenza delle preziosi impollinatrici. Nel Centro ricerche floristiche Marche è stata inaugurata la nuova arnia naturale Top bar. Quest’arnia, al contrario delle arnie convenzionali, si sviluppa in orizzontale anziché in verticale, è costituita da una unica cassa, molto lunga. È l’arnia naturale più diffusa nel mondo. Viene utilizzata prevalentemente in Africa, dove viene messa direttamente sui rami degli alberi. L’arnia Top bar favorisce il comportamento naturale delle api che nidificano in spazi cavi e non prevede l’utilizzo del foglio cereo e lascia le api libere di formare il favo sulle barre triangolari.

La socia Patrizia Bontempelli ha poi donato un’arnia Warré. Le arnie Warré permettono alle api una vita più simile a quella da loro condotta in natura, per questo motivo sono meno aggressive ma soprattutto sono meno oppresse da acari e malattie. Ciò permette di limitare l’uso di prodotti chimici per mantenerle in salute, determinando un miele maggiormente puro. Dopo l’introduzione del biologo Sandro Di Massimo, responsabile del Centro ricerche florovivaistiche, i saluti istituzionali alla presenza, fra gli altri, della presidente del Soroptimist Pesaro Maria Vera Morichi e dell’assessore all’Ambiente del Comune Maria Rosa Conti, si sono tenute delle letture a tema con Veronica Mastrogiacomi dell’associazione “Le voci dei libri” e a cura dell’Unicef (presenti Beatrice Crinelli e Patrizia Piermattei), con visita guidate alle arnie installate nell’orto botanico insieme agli alunni della classi prime e terze della scuola di Sassocorvaro. L’iniziativa si è conclusa con la presentazione del protocollo d’intesa del biomonitoraggio ambientale attraverso le api.