Pesaro, via allo smaltimento dell’amianto all’ex Amga: finestre chiuse

PESARO – Via alla bonifica dell’amianto all’Ex Amga: l’amministrazione raccomanda ai cittadini di chiudere le finestre.

«Pronti a partire con la rimozione dell’amianto nell’area dell’Ex Amga». Lo comunica l’assessore all’Ambiente Heidi Morotti, che spiega: «si partirà mercoledì 25 maggio, con gli scavi e l’incapsulamento delle zolle contenenti frammenti di amianto, che verranno poi riposte nella cabina di contenimento, all’interno di “big bags”, in attesa di essere trasportati negli appositi impianti di smaltimento. Il tutto nel massimo della sicurezza, per i residenti e per l’ambiente».

Gli interventi proseguiranno anche giovedì 26 e lunedì 30 maggio. «Abbiamo concordato il piano di lavoro con Asur, nel rispetto delle norme vigenti. Tutti i residenti prospicenti al cantiere dell’ex Amga sono stati avvisati con 48 ore di anticipo, così come da procedure, tramite avvisi porta a porta. Ricordiamo che tutto il procedimento verrà svolto nella massima sicurezza, raccomandiamo comunque la massima collaborazione evitando di stendere biancheria all’aperto, non sostare entro un raggio di 10metri dall’area di scavo e di tenere le porte e finestre chiuse».