Cefla di Pesaro, sit-in dei lavoratori: 74 rischiano il posto

PESARO – Ci sono 74 lavoratori che rischiano il posto. Un futuro incerto, motivo per cui le maestranze del gruppo Cefla nei siti di Imola e Pesaro hanno effettuato un presidio davanti all’azienda in concomitanza dell’incontro sindacale organizzato per fare chiarezza sulle prospettive del reparto produttivo Shopfitting di Imola, produttori di macchinari per la meccanica e non solo.



Operai muniti di bandiere all’esterno dello stabilimento pesarese in via della Meccanica, ex Sorbini. Con loro i sindacalisti della Fiom Cgil: «La paura riguarda le insistenti voci su una possibile cessione del ramo d’azienda Shopfitting, che ad oggi occupa più di 200 lavoratori – spiega Fabrizio Bassotti della Fiom Cgil – dato l’assordante silenzio da parte aziendale in merito, i lavoratori avevano indetto uno sciopero di 2 ore con presidio per denunciare la fortissima preoccupazione che aleggia tra loro. A Pesaro i lavoratori coinvolti sono 74».



Le voci riguardano una possibile vendita del ramo d’azienda a una multinazionale svedese.



«Cefla è una cooperativa che, abdicando al suo ruolo sociale, mette in atto sempre più politiche da multinazionale intraprendendo azioni unilaterali e non condivise, invece di affrontare le criticità del momento congiunturale e quindi presentare e condividere un piano industriale di gruppo come da noi richiesto prima della pausa estiva – spiega Bassotti – E’ chiaro a tutti che se dovesse essere confermata questa scelta da parte del gruppo Cefla nessun lavoratore può sentirsi al sicuro, ed è per questo che richiediamo a gran forza la convocazione di un “tavolo Nazionale “ per discutere il piano industriale di gruppo che debba tener conto anche dei lavoratori. E’ ora che Cefla dimostri di essere una cooperativa e non una multinazionale».