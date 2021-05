Pesaro, altro sit-in contro il coprifuoco: manifestanti nuovamente multati

PESARO – Altra protesta, altre sanzioni. Ma questa volta i manifestanti erano una trentina. Ieri, sabato dopo le 22 altra sfida dei no orario al coprifuoco. Una trentina di persone si sono date appuntamento, tramite il tam su Telegram, in piazzale della Libertà, attorno alla Palla di Pomodoro. Un nuovo sit in dopo quello della scorsa settimana, la sera del primo maggio, in cui un centinaio di persone sono state poi multate dalle forze di polizia. L’altra sera erano molto meno. Ad attenderli un gruppo di poliziotti in borghese e i carabinieri che hanno provveduto a identificare i partecipanti. Per loro è in arrivo un’altra multa da 400 euro. Erano praticamente gli stessi di una settimana fa. Poi si sono spostati verso il moletto per una passeggiata simbolica.

Carabinieri e poliziotti in borghese hanno provveduto alle sanzioni

La scorsa settimana la metà dei presenti è stata identificata sul posto mentre gli altri sono stati riconosciuti tramite le immagini degli agenti della questura. A tutti è arrivata negli ultimi giorni la multa a casa, un verbale da 400 euro. A cui si aggiungeranno le sanzioni di sabato sera.

La maggior parte dei partecipanti al raduno è già nota alle forze dell’ordine per avere presenziato ad altri raduni no mask nei mesi scorsi di cui almeno un paio a Pesaro.