Pesaro, Sinistra Italiana pronta a scendere in campo per le prossime amministrative

PESARO – Sinistra Italiana scenderà in campo con una lista alle prossime amministrative

Si è parlato infatti di discontinuità, alla partecipata assemblea pubblica organizzata da Sinistra Italiana Pesaro al Bar Bocciofila Duilio Fabi a Santa Maria delle Fabbrecce.

Si Pesaro ha insistito su punti fondamentali, come «la creazione di nuovi spazi per la socialità e la partecipazione democratica, la difesa dei beni comuni, con particolare attenzione alla gestione del verde e alla difesa del suolo, la tutela del patrimonio immobiliare pubblico, la ripubblicizzazione di servizi pubblici essenziali come l’acqua e i rifiuti e il ruolo pubblico nei processi decisionali, il supporto alla mobilità sostenibile e un trasporto pubblico efficiente e gratuito o che preveda ad esempio il “biglietto climatico” a 9€ al mese come sperimentato in alcune città, la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, reinternalizzando i servizi comunali, le politiche attive per il diritto alla casa».

«E’ stato un momento importante e significativo, l’inizio di un dialogo con le altre forze del centro sinistra, che hanno accettato il nostro invito e che hanno partecipato a un confronto schietto su alcune delle questioni fondamentali per la nostra città, sulle quali spesso ci sono punti di vista e proposte diverse, ma su cui occorre ragionare assieme per trovare una sintesi e una proposta condivisa per la nostra città».

Dopo gli interventi in programma di Luigi Marini, Gioia Santarelli, Giuseppe Buondonno, Elena Comelli, Andrea Fazi, Roberto Malini, Marcello Pesarini, Olimpia Storoni, Francesco Veterani, sono intervenuti, tra i rappresentanti delle altre forze politiche, l’assessora Maria Rosa Conti di Europa Verde, il segretario del PD di Pesaro Giampiero Bellucci, Marinella Topi di Articolo Uno.

Tra gli altri interventi, la richiesta di un maggiore ascolto delle cittadine e dei cittadini da parte della politica e delle istituzioni e la proposta in vista di Pesaro Capitale della Cultura, di dare particolare attenzione alla Cultura della Pace, con tutto ciò che ne consegue.