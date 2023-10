Pesaro, il sindacato dei vigili del fuoco: «Chiediamo una nuova sede centrale»

PESARO – I vigili del fuoco chiedono una nuova sede operativa. I sindacati Conapo, Cgil, Fns Cisl e Uilpa evidenziano: «Ogni opera per essere realizzata deve essere pensata, valutata, voluta, progettata finanziata e portata a buon fine. Finalmente possiamo rilevare che, condivisa da tutti la necessità, le prime fasi stanno prendendo forma».

«Da anni, in qualità di rappresentanti del personale vigile del fuoco di Pesaro e Urbino, denunciamo e stimoliamo ogni livello istituzionale affinché si metta mano alla acclarata esigenza di poter contare in una nuova sede centrale in quanto l’attuale, ormai obsoleta, è sotto dimensionata, in posizione non più ottimale al servizio, la logistica richiede nuove superfici e caratteristiche rispondenti agli standard normativi in termini di efficienza strutturale ed energetica, sede degli Uffici amministrativi del Comando provinciale e sede operativa che deve poter essere funzionalmente confortevole per donne\uomini mezzi e attrezzature necessarie a garantire il soccorso tecnico urgente in una delle città più popolose della Regione Marche, seconda solo al Capoluogo Dorico, in un territorio che vede la presenza di numerose attività industriali, attraversato da reti viarie nazionali nevralgiche, sede di eventi di richiamo internazionale e, non da ultimo, comprendente coste e lidi balneari ad elevato richiamo turistico con porti intensamente frequentati non solo da diportisti attratti dal pregiato promontorio del Parco naturale San Bartolo il quale per sua natura richiede particolari attenzioni soprattutto nel periodo estivo».



I sindacati chiudono: «Ora il Comune di Pesaro, cogliendo ogni nostro utile contributo, si impegna a ricercare un’area da vincolare urbanisticamente per la realizzazione futura di una nuova sede approvando una mozione in data 19 ottobre firmata all’unanimità da tutti i Gruppi politici ai quali va il nostro ringraziamento. Non possiamo che cogliere favorevolmente l’iniziativa nella consapevolezza che il vincolo urbanistico dell’area è il punto di partenza dell’opera fortemente voluta e che continueremo a stimolare e a seguire da vicino per tutto il lungo iter che vedrà tutte le Amministrazioni coinvolte impegnate a dare il proprio contributo per la realizzazione».