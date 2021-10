Pesaro, la sinagoga e il cimitero si aprono per la giornata della cultura ebraica

PESARO – Domenica 10 ottobre torna la Giornata Europea della Cultura Ebraica, la manifestazione che invita ad approfondire storia, cultura e tradizioni dell’ebraismo. Coordinato e promosso nel nostro paese dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e giunto alla 22° edizione, l’evento coinvolge 35 paesi europei e 108 località di 16 regioni in Italia. Il tema 2021 è ‘Dialoghi’, per sottolineare l’importanza – oggi più che mai – dell’incontro e del confronto interculturale.

Come accade ormai da diversi anni, anche Pesaro aderisce alla manifestazione aprendo al pubblico i due luoghi che compongono il percorso cittadino della cultura ebraica: la sinagoga di via delle Scuole e il Cimitero Ebraico nel verde del Parco San Bartolo.

Domenica la sinagoga via delle Scuole si visita con orario 10-13, 15.30-18.30; info 0721 387541; per il Cimitero ebraico (strada panoramica San Bartolo c/o n.161) orario 16-19; durante l’apertura visite guidate a cura di Giorgia Gili, info 348 7751596. Ingresso gratuito in entrambe le strutture.

La tappa di Pesaro della Giornata Europea della Cultura Ebraica è promossa da: Comune di Pesaro/Assessorato alla Bellezza, Sistema Museo, Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo in collaborazione con la Delegazione di Pesaro e Urbino del FAI Fondo per l’Ambiente Italiano, partner istituzionale dell’Amministrazione nella valorizzazione della sinagoga.

Le aperture di sinagoga e cimitero ebraico sono realizzate nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Giornata Europea della Cultura Ebraica Appuntamento culturale ormai consolidato in Italia, vanta il primato di edizione più ampia e riuscita in Europa. Ogni anno infatti si accolgono in territorio italiano decine di migliaia di visitatori che aderiscono all’invito a scoprire un patrimonio culturale di notevole interesse storico, religioso, artistico, urbanistico, archeologico e architettonico, che per un giorno diventa fruibile all’unisono, grazie alla virtuosa collaborazione tra Comunità Ebraiche, Istituzioni, Enti locali e Associazioni attive sul territorio, nel pieno rispetto delle normative sanitarie in vigore. Ulteriori informazioni disponibili sul sito www.ucei.it/giornatadellacultura. La Giornata Europea della Cultura Ebraica gode del Patrocinio del Ministero dell’Istruzione, del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani ed è riconosciuta dal Consiglio d’Europa.