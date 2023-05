Pesaro, al via “Simposio stili di vita sostenibili”: dieci giorni di incontri, laboratori, azioni green

PESARO – Narrazione e partecipazione sono le parole chiave del primo “Simposio stili di vita sostenibili”, in programma da lunedì 22 a mercoledì 31 maggio, da mattina a sera, in diversi luoghi della città. «Dieci giorni durante i quali tutte le realtà del territorio che già affrontano il tema della tutela dell’ambiente potranno raccontarsi e scambiare buone prassi, progetti, idee» spiega Maria Rosa Conti, assessora alla Sostenibilità nel presentare la prima edizione dell’evento. «Poniamo al centro della riflessione del Simposio un tema fondamentale per le Amministrazioni – aggiunge l’assessore – che hanno la responsabilità di dover conoscere e sostenere gli stakeholder nel percorso verso la sostenibilità. Un tema caro per Pesaro che ha scelto di farne tratto distintivo del claim “La natura della cultura” per la Capitale italiana della cultura 2024. Un anno grandioso anche per le scelte “green” e per il quale il Simposio sarà elemento di supporto e di conoscenza che pensiamo possa diventare “strutturale” nella città».

Numerosi i momenti di scambio, tra cui i 10 convegni: il primo è “Bilancio di sostenibilità e indicatori ESG” è a Palazzo Ciacchi (sede Confindustria), lunedì 22 maggio, ore 16; il convegno che vedrà protagonista gli amministratori è invece mercoledì 24 maggio, alle 9, in sala del Consiglio comunale e s’intitola“Sostenibilità Enti Locali: le pratiche virtuose”. Giovedì 25, gli “stakeholder dell’acqua” si daranno appuntamento alle ore 9, nella stessa sede, per analizzare “Le funzioni delle infrastrutture blu”. A chiudere i convegni alle 9 di mercoledì 31 maggio nella sala del Consiglio sarà “La Sostenibilità nella Pianificazione Amministrativa” durante il quale sarà presentato l’esito del monitoraggio eseguito, anche su Pesaro, dalla Rete Comuni Sostenibili, «Per illustrare metodi e procedure virtuosi» sottolinea Conti.

A dare il via agli appuntamenti del Simposio Stili di Vita Sostenibili (a ingresso libero e gratuito) sarà il taglio del nastro di martedì 23 maggio, ore 10.30, al Parco Miralfiore insieme a tutte le realtà coinvolte dal Simposio tra cui il Comitato A Piedi Nudi, Associazione Zoé e Legambiente Pesaro che la mattina (dalle 9.30 alle 12.30 del 23, 24, 25, 26 e 30 maggio) nel parco urbano, proporranno alle scuole iniziative didattiche e laboratori a turnazione.

Previsti incontri e dibattiti anche sui progetti pilota legati alle comunità energetiche, alla raccolta differenziata, all’acqua da usare e interpretare come “fonte amica”; camminate nel Parco Miralfiore (25 maggio, ore19 e 20.30; domenica 28 maggio, alle ore 10, ore 12, ore 16.30 e ore 19. Ritrovo arco del Parco Miralfiore; info e prenotazioni 340.3401389 e 328.3341820) e nel Parco San Bartolo, location delle passeggiate serali di martedì 23 maggio e sabato 27 maggio (ritrovo ore 20.45; prevista la possibilità di usare la Jolette; prenotazioni al 351.7305423; max 15 persone).

Tra i momenti da non perdere i laboratori di RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio (parte del sistema CONAI), che allestirà uno spazio informativo e didattico da 200mq in piazzale della Libertà su cui troneggerà Capitan Acciaio, ambasciatore della campagna che mira a “informare, sensibilizzare ed educare i cittadini sull’importanza di una corretta raccolta differenziata, sulle modalità di raccolta presenti a Pesaro, sulle diverse tipologie di imballaggi in acciaio e sulle loro caratteristiche di sostenibilità, sul fatto che l’acciaio è una materia prima permanente che si ricicla al 100% all’infinito”. “Capitan Acciaio” sarà poi, lunedì 29 maggio, dalle 9 alle 18, al Parco Miralfiore con un laboratorio sulla gestione dei rifiuti.

Tra gli appuntamenti anche la mostra fotografica “SENZACQUA” a cura di Gabriele Gemignani esposta a Villa Caprile, nell’ambito dell’Agrishow (sabato 27 e domenica 28 maggio). La sede dell’istituto Agrario sarà anche il luogo di partenza della Camminata Pentathlon (ore 17 di domenica 28 maggio) e del convegno

“Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile” (ore 9 di sabato 27 maggio).

Tra le tappe da non perdere, quella alla Biblioteca Braille che ospiterà mercoledì 24 maggio, ore 2, l’incontro con Andrea Fazi, referente WWF Pesaro; quello di giovedì 25 maggio, ore 21, alla biblioteca San Giovanni insieme Grazia Francescato e a Romina Tassinari che, il giorno successivo, sarà all’azienda Il Grano e la Zizzania per proporre un laboratorio serale. Sabato 27, al Sub Tridente “S. Caracchini” (strada tra i Due Porti 42) si parlerà, alle ore 9, di “Adriatico da Recuperare” insieme all’associazione e all’Ente Parco San Bartolo.