Pesaro, la sigaretta nella grata: garage invasi dal fumo in piazzale Matteotti

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area. Nessun ferito, nè danni nel vano interrato del condominio

PESARO – Una sigaretta gettata nel tombino. Poi il fumo che ha invaso i garage di un condominio.

Intervento in piazzale Matteotti angolo via Buozzi da parte dei vigili del fuoco verso l’ora di pranzo di sabato. Secondo quanto ricostruito, un uomo ha gettato un mozzicone di sigaretta in una grata sul marciapiede davanti alla banca. La cicca ancora accesa è finita in un vano dove c’erano foglie secche e sporcizia. Il vento ha fatto sì che le foglie abbiano preso fuoco. In poco tempo il fumo ha invaso i garage del condominio.

L’intervento in piazza Matteotti, via Buozzi

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e provveduto ad arieggiare gli ambienti. Non ci sono feriti nè danni, solo un po’ di fumo. La situazione è rientrata subito.