Pesaro, sicurezza e polemiche. Bernardi: «Dallasta solito allarmista»

PESARO – Sicurezza e polemiche. Dopo le esternazioni del consigliere regionale Giovanni Dallasta che chiede un pugno duro nei confronti dei giovani che commettono vandalismi e atti di delinquenza, ecco la risposta di Riccardo Bernardi, consigliere comunale di maggioranza della lista civica “La marcia in più- Biancani Sindaco” di Pesaro.

«La sicurezza è solo in piccola parte materia di competenza comunale. Gran parte della responsabilità attiene allo Stato e alla Prefettura. Dallasta attaccando l’amministrazione locale mette in discussione il lavoro delle donne e degli uomini delle Forze dell’Ordine, che ogni giorno, pur essendo sotto di personale (come denunciamo da mesi), rischiano la vita per difendere i cittadini e garantire la legalità».



«Dallasta si vanta di essere un consigliere regionale influente nella destra, sia a livello regionale che nazionale, eppure negli ultimi anni non è riuscito a portare un solo rinforzo in più per le forze dell’ordine a Pesaro. In sintesi: tanta voce e nessun risultato. Dallasta influisce zero e i cittadini lo sanno bene. – prosegue- Quanto alla sua frase ‘Per i giovani delinquenti serve il pugno duro: perquisizioni frequenti, arresti immediati e punizioni esemplari in caso di atti vandalici, furti o violenze’, siamo alle solite. Questo è ciò che Dallasta pensa dei giovani: per lui sono soltanto un problema di ordine pubblico, di ‘devianze’ e di ‘stranezze’. È incapace di vederne talenti, bisogni e potenzialità. – conclude – Non abbiamo bisogno di slogan ma di serietà. La smettano con gli allarmismi e inizino a crescere».