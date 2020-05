Pesaro, si ribalta con il trattore: sul posto interviene l’eliambulanza

PESARO – Grave incidente nella mattinata del 16 maggio a Fiorenzuola di Focara, territorio compreso nel parco del San Bartolo. Un 60enne di Gabicce stava lavorando un terreno agricolo in discesa a bordo di un trattore quando, per cause ancora in fase di definizione, avrebbe perso il controllo del mezzo che si sarebbe rovesciato.



Subito è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e del 118 che, a loro volta, hanno provveduto ad allertare l’eliambulanza. I soccorritori, giunti sul luogo, dopo le essenziali manovre di pronto intervento, hanno trasferito il ferito sul mezzo di elisoccorso per il trasporto all’Ospedale di Torrette.



La sua prognosi è riservata, ma dalle indiscrezioni trapelate, nonostante un forte trauma toracico, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i Carabinieri di Pesaro per gli accertamenti di prassi ed il personale dell’Asur anche per capire a che titolo l’uomo stesse lavorando quel terreno.