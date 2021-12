Pesaro, si fingono interessate ad acquistare un appartamento e derubano coppia di anziani

PESARO – Coppia di anziani raggirata e derubata da due donne. Le Volanti intervengono anche per un furto in tabaccheria.

Intorno alle 21 di giovedì, in via del Governatore, due donne vestite di scuro hanno avvicinato due anziani nel loro appartamento. Si tratta di un uomo di 90 anni e la moglie di 77. Le due malviventi hanno detto di essere interessate ad acquistare un appartamento nello stesso stabile e che avrebbero voluto vedere la casa degli anziani per rendersi conto delle metrature.

I modi gentili hanno convinto la coppia di anziani a farle entrare. Così sono state invitate all’interno e hanno iniziato a chiacchierare finchè una delle due ha distratto i due poveri coniugi mentre l’altra è andata nella camera da letto. Qui dal portagioie ha prelevato tutto l’oro mettendoselo in borsa.

Le due donne se ne sono andate col malloppo. I due anziani poco dopo si sono accorti dell’ammanco e hanno dato l’allarme alla polizia che è intervenuta con la squadra Volante.



Altro caso di furto in un bar, tabacchi, gastronomia al Trebbio della Sconfitta. Qui i ladri, ben attrezzati, hanno utilizzato una smerigliatrice per poter tagliare la porta posteriore. Un colpo preparato e deciso. Una volta dentro hanno preso quante più sigarette potevano per un valore di 5000 euro e poi altri prodotti alimentari come salumi e altro per il valore di 1000 euro. Anche in questo caso il furto è stato denunciato alla Volante della Polizia.