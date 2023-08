Pesaro, shock all’alba: donna trovata morta in spiaggia a Baia Flaminia

PESARO – Donna trovata morta in spiaggia, indagini in corso

La donna, sui 40 anni, era in acqua a pochi metri da riva a Lido Pavarotti, in Baia Flaminia, sul tratto di spiaggia libera sotto la falesia del San Bartolo. Ogni tentativo di soccorso è risultato vano. Le forze dell’ordine sono al lavoro per stabilire l’identità della donna e le cause del decesso. L’allarme è stato lanciato poco prima dell’alba dagli addetti alla pulizia della spiaggia, che è rimasta interdetta fino alla rimozione del corpo. Sul posto la Polizia.

I primi accertamenti sembrano escludere cause violente della morte.