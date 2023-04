Pesaro, entro pochi giorni lo sfratto dell’agricoltore disabile

PESARO – Scatoloni del trasloco pronti, ma il Prefetto concede tempo fino al weekend.

Il caso è quello della famiglia Moneti, in particolare di Alessandro, agricoltore disabile di 26 anni, che vive in quella casa di Soria con il papà Giuseppe, la mamma Rosanna e il fratellino di 13 anni. Abitazione confiscata e venduta all’asta alla nuova proprietaria. La storia di questa famiglia si è innescata sul terreno di un gravissimo disagio economico e sociale che i Moneti stanno vivendo, piegati dai debiti per l’azienda fallita e dalle enormi spese legate alla riabilitazione del ragazzo, da nove anni in carrozzina a seguito di un incidente causato da un pirata della strada. Sono pronti a liberare l’abitazione, anche se la nuova sistemazione non è ancora del tutto definitiva.

I preparativi per il trasloco

Il prefetto ha concesso qualche altro giorno ai Moneti per liberare l’appartamento, ma entro il weekend la casa dovrà essere libera

«Abbiamo avuto una riunione con Prefetto e Questore – spiega la famiglia – ci stiamo muovendo con lo smontaggio dei mobili. Stiamo valutando un immobile per non dividere la famiglia in due, altrimenti staremo a coppie. Speravamo di avere ulteriore tempo, un altro mese e mezzo. La legge è dalla loro parte e hanno ragione. Cercheremo una soluzione, ma era inevitabile».