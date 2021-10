Pesaro, sfiorato da una fucilata mentre passeggia in campagna: «Un avvertimento?»

PESARO – Passeggia coi cani in una strada sterrata e viene sfiorato da uno sparo. A denunciare il fatto è Claudio Andreani, direttore del centro per l’impiego di Pesaro.

«Ebbene sì. Mi hanno sparato. Un colpo secco, solitario, vicino. Non casuale. I pallini sono caduti tutt’intorno a me senza colpirmi. Erano le 18.30 circa di domenica sera – 24 ottobre. Stavo tornando da una passeggiata con i miei due vecchi cani al guinzaglio in Via del Purgatorio, anzi una careggiata che parte da via del purgatorio. Era già praticamente buio. Mi ero attardato non valutando il passo mio e dei miei fedeli cani (tre vecchietti)».



Per fortuna non è stato colpito, Andreani non sa darsi una spiegazione: «Un avvertimento? Non so. Non ci sono cartelli di proprietà privata (non sarei passato). Non sono di Montegaudio ma adoro questi posti di incontaminata bellezza. Sono spesso qui a camminare, a far foto, a conoscere luoghi nascosti ma bellissimi. Non capisco perché la mia presenza abbia dato fastidio. Non caccio, non vado a funghi o a tartufo. Mi dispiacerebbe non andarci più. Non sono spaventato ma amareggiato si. Mi chiedo perché?».