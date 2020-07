Pesaro, tenta di sfilare l’orologio da 25 mila euro ad un imprenditore. È caccia al rapinatore

PESARO – Tenta di rapinarlo dell’orologio Patek Philippe, dal valore di 25 mila euro, ma la vittima reagisce e mette in fuga l’assalitore.

Momenti di tensione e concitazione domenica alle 11:45 in piazzale D’Annunzio, in piena zona mare, dove un imprenditore locale di circa 60 anni è stato avvicinato da un uomo con il volto coperto dal casco.

Sono stati attimi velocissimi in cui l’uomo ha cercato di sfilare l’orologio dal polso dell’imprenditore, che di istinto ha reagito. I due sono quindi caduti a terra e così il rapinatore ha dovuto desistere. È scappato in tutta fretta a bordo di una moto. La vittima non ha riportato gravi conseguenze, se non per la caduta a terra, ma di lieve entità. È comunque dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

L’imprenditore ha chiamato subito i carabinieri che sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini. Verranno visionate le telecamere di videosorveglianza della zona nel tentativo di capire chi possa essere stato il malvivente.

L’orologio, un cronografo, ha un valore che si aggira attorno ai 20 mila euro. Solo pochi giorni fa un altro imprenditore era stato aggredito e derubato del Rolex davanti alla sua abitazione a Roncosambaccio.