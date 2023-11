Pesaro, settant’anni e tre generazioni: il record di Renato Abbigliamento

PESARO – Tre generazioni di commercianti. Settanta anni e non sentirli. Come entusiasmo e passione per il lavoro Renato Abbigliamento, negozio storico di merceria, intimo e abbigliamento della città di Pesaro, i prossimi 17 e 18 novembre festeggerà 70 anni di attività. Un traguardo straordinario per una attività commerciale che ha ancora più valore se si considera che il negozio è sempre stato gestito dalla stessa famiglia.

Dal 2017 Silvia Ceccolini gestisce il negozio in via Flaminia 124 che è stato creato nel 1953 dalla nonna Maria Ferri alla quale subentrò nel 1979 il padre di Silvia, Renato.

Un’azienda familiare nel vero senso della parola, un punto di riferimento per tanti clienti affezionati con i quali, da sempre, c’è un rapporto umano che va al di là dell’aspetto puramente commerciale. Nel 2018 Renato Ceccolini ha ricevuto l’Aquila di diamante di Maestro del Commercio da 50&Più- Confcommercio; la moglie Vanda Giunti l’Aquila d’oro.

Per l’anniversario, il 17 e il 18 novembre, il negozio, proporrà degli sconti e consegnerà un omaggio a tutti i clienti. Da sempre il negozio è associato a Confcommercio Marche Nord

«Una impresa di settant’anni – spiega il vicedirettore Agnese Trufelli – è una gemma molto, molto rara, sinonimo di professionalità, capacità e qualità. Innovazione nella tradizione con il passaggio dell’attività tra diverse generazioni: davvero un bellissimo esempio di attività familiare. Un negozio di vicinato, risorsa per la comunità ed economica. Tutta Confcommercio si congratula con la famiglia Ceccolini per lo straordinario traguardo raggiunto, augurandole un futuro altrettanto radioso».