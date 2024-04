Pesaro, servizi estivi: garantiti 10 posti in più per la sezione primavera; aggiunti 85 posti per la fascia 3-6 anni

PESARO – La giunta mette in campo con anticipo, rafforzandoli, i servizi educativi estivi 2024. «Abbiamo previsto 10 posti in più per la sezione primavera; aggiunto 85 posti per la fascia 3-6 anni; confermato i fondi per la frequentazione di centri convenzionati e potenziato la copertura sulla disabilità – spiega Camilla Murgia, assessora alla Crescita e alla Gentilezza -. Scelte che ancora una volta confermano come il Comune di Pesaro ponga al centro il tema dell’educazione e della cura. Forti del grande impegno già messo in campo e del confronto con i professionisti del settore e con le famiglie proporremo un servizio educativo estivo ancora una volta in grado di sostenere i piccoli e i loro nuclei parentali, con un’offerta di qualità».

Per i nidi (0-3 anni) l’Amministrazione, come da delibera di giunta approvata, ha proposto lo stesso numero di posti disponibili, «Nel 2023 siamo riusciti a rispondere a tutte le 272 richieste arrivate senza creare liste d’attesa – precisa Murgia -. Abbiamo dunque confermato la proposta (e le strutture), ampliandola di 10 posti per la sezione primavera (2-3 anni)» che raggiunge i 35 posti tra il Giardino Fantastico, Tre Giardini e Grillo Parlante.

Murgia sottolinea poi«Lo sforzo aggiuntivo fatto per la fascia 3-6 anni, per la quale aumentiamo l’offerta di 85 posti. Saranno 515 quelli disponibili a luglio 2024 che conteranno anche 2 strutture aperte in più rispetto allo scorso anno (per un totale di 8 plessi)».

«Abbiamo inoltre confermato il fondo da 86mila euro – aggiunge l’assessora alla Crescita – per la frequentazione dei centri estivi privati e convenzionati con l’Amministrazione (che nel 2023 hanno risposto a tutte le richieste pervenute) per bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni. Permetterà alle famiglie di scegliere se iscrivere nelle nostre scuole o far frequentare ai propri figli una struttura convenzionata, sono più di 20 quelli che aderiscono a questa rete di collaborazione».

Un’altra importante risposta per le famiglie, verrà data con il sostegno educativo e assistenziale che, «per l’estate 2024, si arricchirà della 5^ settimana di servizi, insieme agli educatori, per ragazze e ragazzi che frequentano i centri estivi privati. Un risultato che quest’anno siamo riusciti a portare a compimento e di cui siamo molto felici perché dà risposta alle famiglie» ha aggiunto Murgia nel ricordare che «per garantire il servizio per un solo mese, sono necessarie circa 250mila euro di risorse».

«Un servizio che svolge un’azione inclusiva per tutte e tutti i bambini e ragazzi, garantendo una proposta ampia che abbraccia e sostiene le esigenze delle famiglie e dei più fragili. Per una vera città che cura» conclude Murgia

L’apertura delle domande per i servizi educativi estivi è prevista il 15 aprile. Informazioni nell’area tematica Servizi educativi del portale del Comune.