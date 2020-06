Pesaro, serate e divertimento in spiaggia: l’ordinanza che stabilisce gli orari

PESARO – Spiagge e divertimento, si potrà stare fino a mezzanotte con deroghe in giorni particolari. È quanto stabilito dall’ordinanza comunale che disciplina i nuovi orari.

L’obiettivo è chiaro: «La difficile situazione economica e la conseguente crisi sociale comporta la necessità di intraprendere misure capaci di sfruttare ogni opportunità di crescita per l’economia locale, approfittando di occasioni e momenti favorevoli quali quelli legati allo svolgimento della stagione turistica, così da incoraggiare e favorire iniziative che accompagnano la mera attività di balneazione» fa sapere il Comune.

Il Comune informa che «i titolari ed i gestori degli stabilimenti balneari, nel periodo della stagione balneare 2020, possono mantenere aperti gli stabilimenti balneari dalle ore 6:30 alle ore 24».

Divieto di vendita per asporto di bevande, comprese quelle alcooliche di qualunque gradazione, dalle 22 alle ore 24.



Non solo, in relazione all’emergenza da COVID-19, nell’eventualità della Notte Rosa, tutti gli stabilimenti balneari potranno rimanere aperti fino

alle ore 6 del giorno successivo. Per un’eventuale Notte dei desideri apertura fino alle 3. Stesso discorso per la notte Candele sotto le stelle, con tutti gli stabilimenti balneari che potranno rimanere aperti fino alle ore 6:00 del giorno successivo.

Venerdì 14 agosto e sabato 15 agosto (Vigilia di Ferragosto e Ferragosto) apertura fino alle 3.

Nelle giornate di venerdì gli stabilimenti balneari nel litorale di Baia Flaminia potranno rimanere aperti fino alle 2; nelle giornate di sabato quelli prospicienti Viale Trieste potranno rimanere aperti fino

alle ore 2:00 del giorno successivo.

Nelle giornate di sabato di ogni settimana in Viale Trieste (al termine del viale lato Fano, all’inizio della pista ciclabile) e Fosso Sejore potranno rimanere aperti fino alle ore 3.



C’è anche l’ipotesi di una manifestazione settimanale rivolta esclusivamente all’accoglienza dei clienti dello stabilimento balneare con apertura fino alle 2. Tale deroga è rivolta esclusivamente agli stabilimenti balneari privi di attività di somministrazione di alimenti e bevande previa comunicazione all’Ufficio Attività Economiche almeno 5 giorni prima della manifestazione.

Non mancheranno i controlli con multe da 25 a 500 euro per il mancato rispetto degli orari e da 154 euro a 1032 euro in caso di violazione degli orari per la somministrazione. In caso di reiterazione l’attività può essere sospesa per 3 giorni.