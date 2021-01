Pesaro, sequestrati 14 kg di cocaina in arrivo dal Belgio. Due arresti

I carabinieri hanno trovato la droga in una utilitaria. La coppia albanese simulava viaggi di famiglia ma trasportava lo stupefacente

PESARO – Ben 14 kg di cocaina sequestrati dai carabinieri in un traffico che coinvolge il Belgio e le province di Pesaro e Rimini. Un indagine internazionale che tocca anche la mala albanese e l’approvvigionamento in Colombia. Due arresti.

Alle prime luci dell’alba i Carabinieri dei Comandi Provinciali di Pesaro e Rimini, alla presenza di personale della Polizia Giudiziaria Federale Belga, hanno dato esecuzione ad un provvedimento giudiziario emesso nell’ambito di un’articolata attività di cooperazione internazionale di polizia, finalizzata alla localizzazione di alcuni appartenenti ad un gruppo criminale dedito al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

In particolare, mentre i Carabinieri di Rimini hanno notificato un Mandato di Arresto Europeo (MAE) nei confronti di una coppia di nazionalità albanese, residente a Riccione, i militari di Pesaro hanno contemporaneamente effettuato una perquisizione nell’abitazione dei genitori di uno degli arrestati, residenti a Fano (PU).

L’attività, coordinata in Italia dalla Direzione Distrettuale Antimafia delle Procure di Ancona e Bologna, ha visto l’emissione di un MAE da parte dell’Autorità Giudiziaria Belga, titolare dell’inchiesta, che lo scorso dicembre ha visto la polizia giudiziaria federale di Halle-Vilvorde (nord-est di Bruxelles) smantellare una rete di trafficanti di cocaina con base a Grimbergen. Nell’occasione, a seguito di un omicidio tra albanesi commesso per una partita di droga scomparsa, erano state eseguite numerose perquisizioni tra Anversa, Bruxelles e nella circoscrizione giudiziaria di Halle-Vilvorde, che avevano portato all’arresto di 11 persone, 9 uomini e due donne e al sequestro di 20 kg di cocaina, denaro contante e veicoli. Altri soggetti, tra cui gli odierni arrestati, si erano invece resi irreperibili sul territorio belga e nei loro confronti era stato spiccato un mandato di cattura a livello europeo.

Le indagini avevano altresì consentito di ricostruire come l’organizzazione trasportava droga approvvigionata dalla Colombia, mediante l’utilizzo di nascondigli ricavati all’interno degli abitacoli in doppi fondi ingegnosamente realizzati.

Almeno sei i viaggi documentati dall’organo di polizia belga, intrapresi sempre sulle medesime rotte di distribuzione: dopo lo sbarco sulle coste di Andorra, infatti, lo stupefacente veniva distribuito nelle principali piazze di spaccio del Belgio ai referenti della mala albanese, per proseguire successivamente fino al territorio italiano dove veniva recapitato tra la Lombardia, il Pesarese, la Romagna e ancora fino alla Capitale.

Il doppiofondo per trasportare la droga

Proprio alla guida di uno di questi veicoli si sarebbe posto M.E., il cittadino albanese che in compagnia della propria compagna T.A. e dei figli minori, simulando viaggi di famiglia, avrebbe effettuato numerosi trasposti dello stupefacente nelle località sopra indicate.

Uno di questi veicoli, una comunissima utilitaria, è stato ritrovato dai carabinieri di Pesaro dentro il garage dell’abitazione dei genitori di M.E., nel cui doppiofondo realizzato al di sotto del sedile anteriore lato passeggero erano occultati 14 Kg di cocaina, giunta in Italia nel mese di dicembre, rinvenuti anche grazie al supporto assicurato dalle unità cinofile dell’Arma.

I due arrestati sono stati accompagnati presso la Case Circondariali di Rimini e Forlì, ove rimarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa delle procedure di estradizione.