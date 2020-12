Pesaro, senso unico pedonale in centro dal 19 al 24 dicembre

Obiettivo gestire l'afflusso per lo shopping anche nei giorni feriali. Ricci: «Esperienza positiva e funzionale per evitare assembramenti»

PESARO – Prorogati i sensi unici in centro fino al 24 dicembre. Non più solo nel weekend ma tutti i giorni.

I divieti saranno validi da sabato 19 a giovedì 24 dicembre, così da gestire meglio il flusso di persone per lo shopping natalizio. «Il senso unico è diventato una delle esperienze più positive e funzionali per dimezzare il flusso di persone sulle vie principali e ridurre gli assembramenti» spiega il sindaco Matteo Ricci.

«In attesa di probabili ed ulteriori restrizioni per il periodo natalizio, abbiamo deciso di allungare il senso unico pedonale per tutta la prossima settimana».

A vigilare gli ingressi e sul corretto uso dei dispositivi saranno gli agenti della polizia municipale e i volontari della Protezione civile «che ringrazio per il contributo e l’impegno dimostrati – ha aggiunto l’assessore con delega alla Sicurezza Riccardo Pozzi -. La loro disponibilità riveste ancor più valore in questi giorni di avvicinamento alle feste in cui saremo al lavoro anche per garantire il corretto funzionamento della macchina organizzativa per lo screening Covid-19».

L’ordinanza n. 1669 prevede l’obbligo di circolazione pedonale a senso unico in alcuni tratti di via Branca, via Rossini, corso XI Settembre, via Toschi Mosca e via Zongo, con divieto di seduta sulle scalinate e limitazione di seduta sulle panchine in piazza del Popolo.

Il senso unico è previsto:

– in via Branca, nel tratto tra via Almerici e via Zongo, con direzione monte-mare;

– via Rossini, nel tratto tra via Mazzolari e piazza del Popolo, con direzione mare-monte;

– c.so XI settembre, nel tratto tra piazza del Popolo e via Barignani, con direzione sud-nord;

– via Toschi Mosca, tra corso XI settembre e via dell’Annunziata, con direzione monte-mare;

– via Zongo, nel tratto tra via Branca e via Sabbatini, con direzione sud-nord;

Prevista per giovedì, 17 dicembre, la riunione del Tavolo tecnico per la sicurezza.