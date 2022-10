Pesaro, in piazza del Popolo c’è la scultura di sabbia di Toshihiko Hosaka: ma è un fotomontaggio

PESARO – Una scultura di sabbia in piazza del Popolo. La foto, o meglio il fotomontaggio, è rimbalzato sui social e più di un pesarese ha pensato che fosse vero. A postarla è stato Fraka Fraka, già noto per aver realizzato bellissimi fotomontaggi che ritraggono angoli di città o personaggi pesaresi che hanno fatto sorridere o in alcuni casi hanno ingannato i pesaresi.

La foto ritrae una scultura di sabbia dedicata ad Alice nel paese delle meraviglie dell’artista giapponese Toshihiko Hosaka. È stata posizionata nel fotomontaggio nel cantiere di piazza del Popolo. E condivisa in qualche gruppo Facebook con scritto “Ore 7:14… che sorpresa in piazza del Popolo”. Qualcuno ha abboccato e ha scritto tra i commenti: “Peccato guastarla”. E ancora: “Bellissima, ma posto inadatto”.

Fraka aveva già realizzato fotomontaggi del Casco di Valentino ancor prima che fosse inaugurato, spingendo diversi pesaresi ad andare sul lungomare a controllare. E anche questa volta, sulla sabbia, la firma Fraka Fraka.

Questa volta ha utilizzato la scultura dell’artista giapponese Hosaka, famoso per le sculture di sabbia. Utilizza uno spray indurente che permette di preservare le sculture per un po’ di tempo, impedendo al vento e alla sabbia di eroderle. Questa volta non sarà necessario, il fotomontaggio resterà per qualche giorno nell’algoritmo di Facebook e i pesaresi potranno goderne.