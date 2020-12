Pesaro, screening di massa: numeri sotto le aspettative ma «iniziativa importante»

PESARO – L’Area Vasta si aspettava circa 26-29 mila persone che si sarebbero sottoposte al tampone volontario, il dato è inferiore.



Ma il sindaco di Pesaro parla comunque di uno “screening” incredibile e di una «iniziativa che ha evitato contagi inconsapevoli durante le feste».

I dati di martedì sera dicono che a Pesaro e Urbino sono stati 13.047 i test eseguiti e 95 i positivi rilevati.

Per Matteo Ricci dunque «un esperimento che ha dato risultati importanti, in vista anche della campagna di vaccinazione che partirà il prossimo anno. A Pesaro sono state circa 13mila le persone che hanno fatto il tampone gratuito», spiega Ricci, che mercoledì mattina all’istituto Alberghiero si è sottoposto al controllo antigenico rapido. «Un servizio straordinario, uno screening incredibile, che ha evitato ad almeno un centinaio di persone (risultate positive ndr) di contagiare inconsapevolmente i familiari durante le feste di Natale, mettendo a rischio la salute dei più anziani e deboli».

Uno screening positivo, uno sforzo organizzativo importante, che ha messo le basi per la campagna di vaccinazione del 2021: «Vaccinarsi è un dovere etico e morale – continua Ricci -, per liberare il prima possibile la città e il Paese da questo maledetto virus e per tornare a vivere come ci piaceva fare: abbracciandoci, stando vicini e uniti. Condizioni necessarie anche per far ripartire l’economia e il lavoro».

Infine il ringraziamento e gli auguri per questo Natale: «Grazie alla Regione Marche, all’Asur, ai volontari della Protezione Civile, Croce Rossa, Quartieri, Centro Operativo, le scuole e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa importante iniziativa. Passiamo delle feste responsabili e intelligenti, speriamo che il 2021 sia un anno di rinascita, grazie anche a iniziative come queste, che aiutano il nostro territorio ad essere più sicuro».