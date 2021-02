Pesaro, screening anche nei nidi e nell’infanzia per 345 educatrici e personale

Il Comune lancia anche i test volontari per gli addetti del comparto delle scuole per bambini mercoledì 3 febbraio

PESARO – Si amplia al personale dei Servizi Educativi l’operazione “Scuole sicure” promossa dall’Amministrazione. Mercoledì 3 febbraio, dalle 16 alle 17:30, la palestra dell’istituto Bramante-Genga (Campus di via Nanterre) ospiterà lo screening Covid-19 di educatrici, insegnanti, ausiliari e cuochi che lavorano nei nidi e nelle scuole d’infanzia comunali.

Coinvolti, in totale, i dipendenti comunali e quelli delle cooperative di 13 nidi e 13 scuole d’infanzia di Pesaro: «La delegazione trattante di parte pubblica, venerdì, aveva anticipato alle parti sociali che l’Amministrazione si sarebbe fatta carico delle loro richieste» sottolineano l’assessora con delega ai Servizi educativi Giuliana Ceccarelli e l’assessora con delega al Personale e alla Salute e amministrazione Mila Della Dora che aggiungono: «La fornitura di test a nostra disposizione e la professionalità delle figure già coinvolte per lo screening delle scuole superiori, ci consentiranno di fare test antigenici rapidi anche ai dipendenti più a stretto contatto con il pubblico, in particolare con i bambini».

Nella mattinata di lunedì è stata inviata la lettera informativa ai 345 dipendenti: educatori, ausiliari e cuochi dei nidi; personale insegnante, educativo, operatori scolastici delle scuole d’infanzia; personale del coordinamento pedagogico del Comune.

Dipendenti comunali e delle cooperative che gestiscono il servizio e che potranno fare, volontariamente, il tampone rapido gratuito. «L’operazione Scuole sicure si amplia a educatrici, maestre d’infanzia e collaboratori – dicono Ceccarelli e Della Dora – per garantire maggior sicurezza al personale che opera nella fascia d’età tra 0 e 6 anni e alle famiglie della città».

Scuole sicure – Superiori. Proseguirà anche lo screening a studenti e professori delle scuole secondarie di secondo grado di Pesaro. Martedì 2 febbraio i test sono in programma al Campus, Santa Marta e Mengaroni; il 3 febbraio al Campus, Cecchi e Mengaroni.

L’iniziativa “Scuole sicure” è promossa dal Comune di Pesaro insieme ad Ail Pesaro, Croce Rossa, Protezione Civile, Aspes.