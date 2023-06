Pesaro, schianto sulla Montelabbatese: morti una giovane mamma e un 27enne di Sant’Angelo in Vado

PESARO – Si chiamano Martina Mazza, 32enne di Vallefoglia e Sultan Ramadani, macedone 27enne di Sant’Angelo in Vado le vittime dell’incidente mortale di domenica 25 giugno alle 16,30 sulla Montelabbatese.

Entrambi erano alla guida dei loro veicoli che si sono scontrati frontalmente. Secondo le prime ricostruzioni la Bmw su cui viaggiava Ramadani era in fuga dai carabinieri. Li aveva seminati ma continuava a premere sull’acceleratore. Lei era alla guida di una 500L, tornava verso Vallefoglia.

L’incidente di Montelabbate

La Bmw avrebbe tentato di superare una Hyundai perdendo il controllo, andandosi a schiantare contro la 500 L. Un impatto violentissimo tanto da farla finire nel fossato che costeggia la strada, rovesciata e in fumo. Tanto che ai primi soccorritori l’auto è sembrata in fiamme, ma era il vapore del radiatore.

Ai carabinieri di Pesaro nel primo pomeriggio era arrivata la segnalazione di una Bmw serie 30 di colore bianco a bordo della quale viaggiavano due sospetti ladri. La vettura che stava lasciando Pesaro è stata intercettata ma non si è fermata all’alt dei militari che si sono lanciati all’inseguimento. Grazie alla presenza dei carabinieri i soccorsi sono scattati immediatamente, ma tanto per la la povera Martina quanto per il ladro non c’è stato nulla da fare.

Martina era una giovane madre separata. Viveva col suo bambino di 5 anni a Montecchio, aveva un’attività in proprio. Ramadani viveva a Sant’Angelo in Vado, era nell’auto con un altro ragazzo che da poco aveva avuto guai con la giustizia.

Nell’incidente sono rimaste gravemente ferite altre tre persone: il secondo passeggero dell’auto in fuga, albanese coetaneo e complice del macedone alla guida, una delle due sorelle di Martina e un loro amico, di 27 anni. Uno dei feriti è stato trasportato all’ospedale Torrette di Ancona in eliambulanza, gli altri due a bordo dei mezzi del 118. Sono tutti gravissimi e in prognosi riservata. Il 27enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico mentre la sorella della ragazza deceduta e il loro amico sono in osservazione dopo l’arrivo in codice rosso.