Pesaro, lo schianto contro lo spartitraffico dell’autogrill: coppia di anziani morti in A14

PESARO – Tragedia in A14 all’area di servizio Foglia in direzione Nord. Un’auto guidata da due coniugi di 81 e 82 anni è finita contro la cuspide dello spartitraffico che separa la corsia dei camion da quella delle auto nell’area di servizio.



Erano da poco passate le 11.45 di oggi, venerdì 4 settembre, quando la Suzuki Ignis con a bordo i due anziani originari di Como è entrata nell’area di sosta. Poi l’impatto. I due stavano rientrando verso nord dalla loro terra di origine, l’Abruzzo.



Non è chiaro se abbiano perso il controllo del mezzo o effettuato una manovra improvvisa per cambiare corsia, ma sono finiti contro lo spartitraffico che ha una base in mattoni di cemento e un guard rail di protezione. La velocità era sostenuta come dimostrerebbero i segni di frenata sull’asfalto, visibili per circa 10 metri.

Lo spartitraffico colpito



Un impatto violentissimo e fatale tanto da far morire sul colpo i due anziani, schiacciati dalla vettura che si è accartocciata su se stessa. A terra sono finiti anche i bagagli che avevano portato nel rientro e diversi prodotti tipici.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale del Comando di Pesaro e la sottosezione di Fano per i rilievi di legge. Necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere e dell’ambulanza.