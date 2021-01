Pesaro, schianto scooter contro furgone: centauro in codice rosso a Torrette

PESARO – Grave schianto nei pressi della zona artigianale di Villa Fastiggi. È successo nel pomeriggio del 12 gennaio, alle 16:45 circo: un 41enne, per cause ancora da chiarire, mentre transitava lungo via Brigata Gap all’intersezione con via Brigata Garibaldi, ha impattato violentemente con un furgone che proveniva dalla direzione opposta.



Lo scontro, quasi frontale, è stato violentissimo: ad avere la peggio è stato il centauro di origine moldave residente nel pesarese, che nell’impatto è stato scagliato violentemente a terra. A testimonianza della violenza dell’urto il fatto che il ciclomotore sia andato quasi completamente distrutto.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 e dei vigili del Fuoco. I sanitari, vista la gravità delle ferite, hanno chiesto l’immediato intervento dell’eliambulanza per il trasferimento del 41enne in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Al momento non è stato ancora diffuso un bollettino ufficiale sulle condizioni dell’uomo. Illeso, anche se sotto shock, l’autista del furgone.



Sull’esatta dinamica sono in corso accertamenti da parte della Polizia locale accorso sul luogo. Dalle scarne informazioni trapelate sembrerebbe che alla base dello schianto ci sia stata una mancata precedenza.